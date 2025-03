Além de sofrer a derrota no jogo da estreia da Kings League Brasil, o influenciador Luqueta, dono do Dendele FC, revelou que perdeu aposta milionária para Neymar, presidente da Fúria FC. Os dois times se enfrentaram na noite deste sábado (29), pela primeira rodada da competição. O duelo entre FÚRIA e o Dendele foi o segundo da noite, e o time do jogador venceu por 6 a 2. Na véspera da estreia do Santos no Campeonato Brasileiro, o atacante marcou presença no evento.

Os dois presidentes trocaram zoações e provocações durante toda a partida, tanto pelas câmeras do evento, quanto por conversa no celular. Depois do fim do duelo, Luqueta revelou que perdeu a aposta que fez com Neymar e vai ter que desembolsar R$ 50 mil devido à vitória do time do craque.

"Ele ficou ligando para atazanar minha vida durante todo o jogo, me pressionou na hora do pênalti. Acontece. E é o que falei para a rapaziada, ainda perdi R$ 50 mil para ele em uma aposta que a gente fez por fora" disse Luqueta, em entrevista à "ESPN".

Como foi a noite de Neymar na Kings League

Neymar esteve presente na estreia da Kings League Brasil e acompanhou seu time, a Fúria FC. (Foto: Kings League Brasil/Divulgação)

Neymar apareceu de surpresa na partida da Kings League. Ao chegar no jogo, Neymar fez o último grito antes da partida da Fúria. A chegada foi mostrada nas redes sociais do time do torneio. O FÚRIA entrou em campo por volta das 18h40 de Brasília.

O jogador do Santos assistiu a partida da cabine da equipe, com Cris Guedes, segundo presidente do time, com os apresentadores do PodPah, que transmitem o evento, e o streamer Brino. Cumprindo a agenda pessoal do jogador, a passagem pela Oreo Arena, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi discreta e sem interações com a imprensa, mas teve seus momentos de descontração e provocação durante o jogo.

Tanto sua chegada quanto a saída ao local foram cercadas de seguranças e com pouquíssimas interações com os fãs. Restou ao público gritar seu nome e pedir um aceno ou outro enquanto passava pelos corredores da arena de eventos. O jogador passou pela zona de entrevistas direto, sem falar, e foi encontrar com os companheiros de equipes após seu time golear por 6 a 2 na estreia da competição.

O que é a Kings League

A Kings League é uma competição de 12 times, que se enfrentam entre si. Os oito melhores times avançam e disputam os playoffs, até dois times chegarem à grande final. Cada equipe tem como principal jogador um ex-atleta famoso ou um influenciador, geralmente do cenário de esports ou futebol.

Desde sua criação, a Kings League respondeu à demanda por um formato de futebol mais curto e emocionante. A competição rapidamente conquistou o apoio de influenciadores e fãs, misturando esporte e entretenimento de forma única.

