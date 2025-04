Mais um reforço chegando na CazéTV para agregar nas coberturas dos campeonatos transmitidos pelo canal. Vindo do "Nosso Futebol", o jornalista Bruno Magalhães anunciou na manhã desta terça-feira (15) que agora faz parte da emissora comandada pelo influenciador Casimiro Miguel.

Bruno Magalhães é formado em jornalismo na FACHA e possui passagens por Esporte Interativo e Nosso Futebol. Atualmente, é dono de um canal no YouTube com o agora companheiro de equipe, Gabriel Simões, ex-TNT Sports. Os dois realizam lives diariamente com o intuito de analisar partidas e tudo que envolve o futebol nacional de forma leve e descontraída.

Mais sobre a CazéTV

Com quase 18 milhões de inscritos no YouTube, a CazéTV se consolida como o maior canal esportivo brasileiro na plataforma. Desde sua fundação em 2022, em parceria com a LiveMode, o canal tem acumulado conquistas impressionantes, como a transmissão de eventos globais como a Copa do Mundo de 2022, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a Eurocopa. A aquisição dos direitos de clipes da Conmebol reforça sua posição como uma das principais referências em conteúdo esportivo online no Brasil.

📺 Lista atualizada de campeonatos com transmissão da CazéTV

Em alta desde a transmissão da Copa do Mundo 2022, a CazéTV ampliou a grade de eventos com transmissão ao vivo. Além da Uefa, a empresa tem parcerias com a Fifa e outras entidades esportivas. Abaixo você confere todas as competições que o canal irá transmitir a partir do próximo ano.

Brasileirão 2025

Paulistão 2025

Libertadores Feminina (até 2026)

(até 2026) Eurocopa Feminina

Europa League (até 2026/27)

(até 2026/27) Conference League (até 2026/27)

(até 2026/27) Ligue 1 (até 2026/27)

(até 2026/27) NFL (jogos internacionais)

Cazé TV irá transmitir diversas competições durante 2025 (Foto: Divulgação)

Brasileirão e Paulistão não estarão só na CazéTV

Na TV aberta, o Campeonato Paulista terá transmissão da Record. Além disso, a emissora de Edir Macedo irá exibir o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O canal fechou com os clubes da Liga Forte União e exibirá jogos das equipes filiadas ao grupo como mandantes.

Fazem parte da LFU Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude. A Libra, composta por Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória, tem acordo com a Globo.