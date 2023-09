- Nenhum momento eu encostei nela, a história é essa: saí do treino de manhã e depois do treino, fui até o hotel onde ela estava, a gente almoçou junto, normal, conversamos, tudo tranquilo. E uma coisa que incomodava e irritava ela era quando eu dizia que precisava ir, pois tenho meus compromissos também e foi aí que houve a discussão. Eu estava sentado na cama, ela encostou no meu rosto, ela quebrou prato, copo. Jogou no chão, mas também jogou na minha direção, ela veio para cima de mim. Nesse momento, eu segurei ela. Em nenhum momento (machucou ela), eu segurei ela e falei para ter calma - diz o trecho da entrevista divulgado pelo portal "LeoDias".