O modelo do relógio é o Caviar Tourbillon ‘Blue Sapphire’ em ouro branco 18k, uma edição limitada de 18 somente peças. A caixa é decorada com 232 safiras azuis com lapidação baguete, a coroa com 16 safiras azuis com lapidação baguete e safiras azuis com lapidação rosa, enquanto o mostrador é invisivelmente cravejado com 140 safiras azuis com lapidação baguete.