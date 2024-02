Mesmo após a matéria feita pelo Fantástico, que expôs supostos consumidores lesados por tais jogos online, Neymar ainda teria feito mais três postagens promovendo a plataforma de apostas.



O autor do processo afirma que Neymar teria o dever de saber de todos os problemas envolvendo a plataforma da qual é embaixador e que divulgou massivamente nesses dois anos.



➡️ Boletim de ocorrência é aberto contra jogador do Ceará após clássico contra o Fortaleza



Neste contexto, o atleta é acusado de violar a lei e promover publicidade que deveria saber ser enganosa ou abusiva, nos termos do artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. A prática, se comprovada, gera uma pena de detenção de três meses à um ano, acrescida do pagamento de uma multa.