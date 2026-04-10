Com Neymar de volta, IA crava resultado de Santos x Atlético-MG pelo Brasileirão
Camisa 10 do Santos está relacionado e deve aparecer entre os titulares
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O Lance! consultou a Meta IA, ferramenta de inteligência artificial do Whatsapp e do grupo Meta, para receber uma previsão do jogo entre Santos e Atlético-MG, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro . A partida, que acontece neste sábado (11) às 20h, deve marcar o retorno de Neymar, que não joga desde a vitória do Peixe sobre o Remo.
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Neymar foi suspenso, em sua última partida, após brigar com Hernández, do Remo. No segundo tempo, o camisa 10 do Peixe sofreu uma falta por trás, o que ocasionou uma discussão entre os atletas.
Apesar da força excessiva, Hernández não recebeu cartão amarelo, mas Neymar, sim. O craque brasileiro foi para cima do jogador do Remo, depois confrontou o árbitro. A advertência de Neymar foi a terceira recebida pelo camisa 10 do Peixe, que desfalcou o Santos contra o Flamengo, no Maracanã. Contra o Deportivo Cuenca, pela Sul-Americana, o atleta não atuou.
Ficha Técnica:
⚽SANTOS X ATLÉTICO-MG - 11ª rodada do Campeonato Brasileiro
📲 Sábado, 11 de abril de 2026
📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)
⏰Horário: 20h (de Brasília)
📺Onde assistir: Sportv e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
📟 VAR: Rafael Tracci (SC)
Prováveis escalações:
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Christian Oliva, Zé Rafael e Neymar; Rony, Gabigol e Thaciano.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco (Vitor Hugo, Alonso) e Renan Lodi; Tomás Perez, Alan Franco e Victor Hugo; Reinier, Hulk e Cuello.
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