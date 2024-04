Neymar escolheu relógio milionário para entrar na Vila Belmiro (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Izabella Giannola • Publicada em 01/04/2024 - 13:22 • São Paulo (SP)

No clássico de domingo (31), entre Santos e Palmeiras, Neymar marcou presença - e inclusive -, entrou com a taça do Campeonato Paulista na Vila Belmiro.

Mas o que chamou atenção foi o look escolhido. O jogador chegou ao primeiro jogo da final do estadual com uma camisa da grife AMIRI, do designer Mike Amiri. O preço, segundo informado pelo site da marca, é estimado em R$ 4,6 mil. Pouco antes da partida começar, trocou por uma camisa do Santos com homenagem a Pelé.

Mas não ostentou somente no look escolhido quando chegou ao estádio. O relógio utilizado por Neymar também chamou atenção - e com um valor que é até maior que a premiação da competição.

Trata-se de um Richard Mille RM-68-01 Tourbillon Cyril Kongo. Quanto ao preço, segundo anúncios publicados na internet, custa cerca de R$ 6,5 milhões. De acordo com informações do site da marca, é um modelo que conta com somente 30 disponíveis no mercado, o que justifica o preço. A premiação para o campeão do Paulistão chega a R$ 5 milhões.

Veja as imagens:

Camisa de grife foi escolhida para a chegada de Neymar na Vila (Foto: Reprodução/Santos)