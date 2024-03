Foto: Abner Dourado/ Agif/Gazeta Press







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 31/03/2024 - 19:55 • São Paulo (SP)

O Santos largou na frente no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras. Sob os olhares de Neymar em uma Vila Belmiro lotada, o Peixe venceu o jogo por 1 a 0, gol de Otero, neste domingo (31), e vai com a vantagem para o Allianz Parque, no próximo dia 7.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade na competição. Para conquistar sua terceira taça seguida, o Verdão precisará tirar a diferença em casa de um gol em casa. Uma vitória simples do time de Abel Ferreira, levará a decisão para os pênaltis. O empate dá o título ao Peixe.

⚽COMO FOI A PARTIDA?

O duelo começou pegado, mas com o Santos mais ofensivo e disposto a sair da Vila Belmiro com a vantagem, enquanto o Palmeiras parecia estudar mais o jogo e pouco levar perigo ao gol de João Paulo. Aos 4 minutos, Flaco López teve a primeira chance do jogo, mas desperdiçou e, a partir daí, o domínio santista aconteceu. A melhor chance saiu dos pés de Guilherme, que bateu rasteiro, perto da trave direita de Weverton.

No segundo tempo, não demorou para o Santos abrir o marcador diante de sua torcida. Após bela jogada de Guilherme pela esquerda, Otero aproveitou o cruzamento e, de cabeça, mandou para o fundo da rede. Depois do gol, o confronto passou a ficar mais equilibrado, principalmente, com as mudanças de Abel Ferreira. Rony teve duas das melhores chances do segundo tempo. Na primeira, parou em grande defesa de João Paulo, e depois mandou para fora. Pedrinho, nos minutos finais, arrancou sozinho e parou em Weverton na finalização. Nos acréscimos, Lázaro quase empatou, mas parou em João Paulo.

O que vem por aí?

Antes dos rivais voltarem a campo para a decisão paulista na próxima semana, o Palmeiras fará sua estreia na Libertadores na quarta-feira (3), às 21h30, contra o San Lorenzo, na Argentina. O Santos, por sua vez, não entrará em campo antes de domingo (7), no Allianz Parque, às 18h, para decidir com o Verdão quem ficará com a taça do Paulistão.

Foto: Divulgação / Paulistão

✅ Santos 1 x 0 Palmeiras

Final - Jogo de ida

Data e horário: domingo, 31 de março de 2024, às 18h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões amarelos: João Schmidt e Morelos (Santos) / Zé Rafael e Aderlan (Palmeiras)

Cartões vermelhos: -

Gol: Otero

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS

João Paulo; JP Chermont (Aderlan), Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt (Rincón), Diego Pituca e Giuliano (Cazares); Otero (Pedrinho), Guilherme e Julio Furch (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Mayke (Estêvão), Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Endrick (Lázaro) e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.