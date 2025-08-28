Neymar apoia posicionamento de astro do Corinthians

Recuperado de uma lesão na coxa, o craque Memphis Depay voltou a atuar pelo Corinthians, na vitória por 1 a 0 contra o Athlético-PR, nesta quarta-feira (27). Nesta madrugada o holandês usou as redes sociais para criticar a grama sintética da Ligga Arena, casa do Furacão.

Memphis atuou por apenas 17 minutos, tempo o suficiente para reclamar do gramado. O jogador destacou que esse tipo de grama estraga o espetáculo e questionou quando o Brasil passará a ouvir seus jogadores. Confira.

Tradução: A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? - afirmou o jogador holandês, nas redes sociais.

Diante disso, o craque do Santos e da Seleção Brasileira, Neymar demonstrou apoiar a causa levantada pelo astro holandês. O camisa 10 do Peixe respondeu à publicação dizendo concordar com o posicionamento de Memphis.

Neymar e outros craques fizeram campanha contra grama sintética

A fala de Memphis Depay contra a grama sintética acontece seis meses depois de uma campanha de jogadores que não surtiu efeito. Grandes astros do futebol brasileiro, como Neymar, Gerson, Gabigol, Dudu, Philippe Coutinho, Lucas Moura, Thiago Silva, Pablo Vegetti, Alan Patrick e diversos outros, iniciaram uma campanha contra o uso do gramado sintético no Brasil, pediram o fim do campo articificial.

No Brasileirão, por exemplo, três estádios têm grama completamente sintética: Allianz Parque, Nilton Santos e Arena MRV - essa última instalada neste ano. Além desses, outras praças esportivas contam com piso híbrido (gramados natural e sintético misturados), como a própria Neo Química Arena.

- Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja estar definitivamente inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético! #NãoaoGramadoSintético - publicaram os atletas, em fevereiro, nas redes sociais.

Na semana passada, o Athletico até admitiu que planeja a troca do gramado sintético, mas rechaçou a volta para a grama natural. Instalado em 2016, o campo artificial nunca foi trocado e teve apenas manutenções anuais por conta da fiscalização.

A grama sintética da Arena da Baixada tem a certificação Fifa Quality Pro, a mais alta do nível internacional, até fevereiro de 2026. Dessa forma, o Furacão tem a intenção de colocar um novo gramado sintético após o término da Série B. O custo estimado varia de R$ 10 milhões a R$ 15 milhões.