Atacante do Santos despista sobre presença no jogo contra o Fluminense

O atacante Guilherme não foi relacionado para o último jogo do Santos. O próprio jogador pediu para ficar fora da lista do técnico interino Matheus Bachi no duelo contra o Bahia, no último domingo (24), na Arena Fonte Nova, quando o Peixe foi derrotado por 2 a 0.

Nas últimas semanas, Guilherme tem sido alvo de críticas da torcida santista e ficou abalado com as manifestações nas redes sociais, além da invasão da torcida organizada ao centro de treinamento após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vasco, no Morumbis.

Em contato com a reportagem do De Olho no Peixe, nesta quinta-feira (28), no CT Rei Pelé, o camisa 11 explicou a decisão de não participar da partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

— Estou vivendo um dia de cada vez. É o que conversamos aqui dentro. Fazer o meu trabalho no dia a dia, e é isso — afirmou.

Sobre o carinho recebido de alguns torcedores na entrada do CT, Guilherme destacou que a admiração “não é de hoje” e garantiu que esse apoio “joga para cima”.

Guilherme chegou ao Santos para jogar a Série B, em 2024. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Questionado pelo De Olho no Peixe sobre a tentativa do clube de amenizar a situação e evitar sua saída, Guilherme foi enfático ao adotar cautela: “um dia de cada vez”.

— Eu vim hoje, fiz o meu trabalho. Amanhã é um novo dia. Se tudo caminhar para estar no jogo de domingo, estarei à disposição, seja iniciando ou entrando depois. O importante é estar pronto para ajudar o Santos — completou o atacante.

Vojvoda:

O técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda, fará sua estreia no comando da equipe no próximo domingo (31), contra o Fluminense, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante sua apresentação oficial, na última terça-feira (26), o treinador foi questionado sobre a presença do atacante Guilherme no elenco. Os dois trabalharam juntos em 2023, no Fortaleza.

— Averiguei muito sobre o que aconteceu. É uma situação que não ocorre apenas em Santos. Ele está afetado, é humano. É um profissional que pode entregar rendimento. Acompanhei a Série B e o Campeonato Paulista, assisti aos jogos em que Guilherme esteve em campo. Todos passam por esses momentos. Ele precisa ser forte. Tem resiliência e sabe a responsabilidade de estar neste clube. A repercussão, quando as coisas vão bem, é enorme. O Brasil inteiro falou dele no Paulistão. Mas, neste momento em que o time não vive uma boa fase, o torcedor se move pela paixão. O futebol é isso — declarou Vojvoda.

Guilherme chegou ao Santos em dezembro de 2023, contratado para reforçar a equipe na disputa da Série B. Com a camisa alvinegra, já acumula 77 partidas e 27 gols marcados. Ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 2025 e, nesta temporada, lidera a artilharia do Peixe, com 14 gols e 4 assistências.