Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 16:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Juntamente com o atacante Bukayo Saka, do Arsenal, a Aimé Leon Dore, grande marca do streetstyle, e a New Balance, divulgaram as primeiras imagens do New Balance Furon 7+.

Essa não é a primeira vez que a ALD e a New Balance se unem. A parceria das duas marcas já vem de anos, porém a grife de streetstyle vem aparecendo cada vez mais no mundo dos esportes.

O primeiro lançamento em parceria com jogadores da New Balance foi o Stone Island x New Balance Furon v7 com Raheem Sterling, do Chelsea, em 2022.