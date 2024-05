Estêvão, do Palmeiras, abre o jogo sobre interesse do Chelsea

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 21:52 • São Paulo (SP)

O garoto Estêvão foi titular do Palmeiras novamente, desta vez contra o Liverpool (URU), e respondeu sobre o interesse do Chelsea em contratá-lo.

Após a vitória por 5 a 0 na Libertadores, o atacante de 17 anos foi perguntado de seu psicológico com o assédio de clubes europeus, como os Blues. De acordo com ele, o foco está 100% no Verdão.

- Minha cabeça está 100% focada no Palmeiras. Eu não penso nisso (interesse europeu), penso em ajudar o Palmeiras dentro de campo e a conquistar seus objetivos. Isso fica em segundo plano e tento me esforçar ao máximo em campo, para agradar à torcida palmeirense - afirmou, em entrevista à "Paramount".

A abordagem inicial do Chelsea para tirar Estêvão do Palmeiras girou em torno de 32 milhões de euros (R$ 175 milhões, na cotação atual) fixos, além de 25 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) em bonificações por metas.

O Palmeiras busca manter Estêvão para o Super Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem. Com apenas 17 anos, o atacante só poderá se transferir para o futebol europeu quando completar 18, em abril de 2025, dois meses antes do início da competição internacional.

Estêvão impressionou Abel Ferreira, conquistou titularidade no Palmeiras e interessa ao Chelsea (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)