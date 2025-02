Neto critica estilo de vida de Memphis Depay: ‘Não dorme’

O ex-jogador Neto criticou o estilo de vida do atacante Memphis Depay, do Corinthians. O posicionamento do ídolo da torcida alvinegra aconteceu durante uma semana decisiva para o clube. A equipe paulista enfrenta o Universidad Central, nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo segundo jogo da fase play-offs da Libertadores de 2025.

A critica de Neto aconteceu durante a apresentação do programa "Donos da Bola", da emissora Band, desta terça-feira (25). O ex-jogador questionou a presença do atacante holandês em eventos extracampo durante os últimos dias. Memphis Depay marcou presença em um torneio de poker e no draft da Kings League.

- Ontem fui falar com os meninos da GV (Getúlio Vargas), uma das maiores faculdades do mundo. Do lado ali, estava tendo um evento. Quem estava? Memphis Depay. Pô, deixa eu falar uma coisa para você, irmão: você está com olheira. Você não dorme! Só tem evento. Que horas você dorme? - questionou o ex-jogador antes de completar.

- Pô, tem jogo quarta-feira, você não jogou absolutamente nada, ganhou R$ 1,5 milhão por 8 gols e 7 assistências. Foi bem, lógico, incrível, mas está pensando que é o David Beckham? O Ronaldinho? O que você ganhou no Corinthians? Nada ainda, velho. Se o Corinthians caísse, você ia embora. Toda hora tem evento: pôquer, fut 7 - concluiu.

Memphis Depay no banco de reservas da Neo Química Arena (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians x Universidad Central

O confronto decisivo pela busca da classificação para a fase de grupos da Libertadores de 2025 acontece nesta quarta-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena. A equipe alvinegra contará com a presença da torcida para buscar a permanência na competição.

Para isto, a equipe do técnico Ramón Díaz deverá vencer o confronto. Isso porque, a primeira partida entre os clubes terminou empatada em 1 a 1, na última quarta-feira (19), no Estadio Olímpico de la UCV, na Venezuela.