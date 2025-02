Presidente do Corinthians crava avanço na Libertadores: ‘a gente vai sair com a vitória’

O Corinthians enfrenta a Universidad Central-VEL, nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores, às 21h30, na Neo Química Arena. E o presidente do Corinthians, Augusto Melo, mostrou confiança no avanço da equipe na Libertadores.

— Não tenho dúvida que amanhã é outro jogo. É claro que a gente tem a obrigação de ganhar, apesar que futebol é lá dentro, o favorito é só no papel, e futebol não é mais como era antes. Lá dentro é outra situação. Preocupação sempre existe, mas hoje o Corinthians tem obrigação, tem um elenco muito maior, tem uma condição muito melhor, e não tenho dúvida que a gente vai sair com a vitória — afirmou o mandatário alvinegro.

Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, a equipe alvinegra precisa de uma vitória para garantir a classificação no tempo normal. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Uma derrota elimina o clube paulista da competição. Melo falou sobre a cobrança dos jogadores após o resultado na Bolívia.

A equipe do Parque São Jorge chega motivada após empatar com o Guarani por 2 a 2 e garantir a melhor campanha do Campeonato Paulista, liderando o Grupo A com 26 pontos em 12 rodadas. O técnico Ramón Díaz poupou titulares no último jogo e contará com força máxima, tendo apenas o desfalque do volante Raniele, que sofreu uma lesão na coxa direita e deve ficar fora por cerca de um mês.

Sobre o desempenho no primeiro jogo, Melo minimizou o resultado e destacou a cobrança interna no elenco.

— Todos nós ficamos indignados, não precisou eu falar, eles mesmos se cobraram, eles mesmos se falaram na roda que a gente fecha todo começo e fim de jogo. Eles mesmos se cobraram, viram que não renderam o que necessitavam, não precisou eu falar, a gente mostrou a indignação, eles sabem disso, mas antes que eu falasse, todos eles mesmos reconheceram seus erros e ali mesmo se cobraram — finalizou a torcedora.

O vencedor do confronto enfrentará Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima fase, a última antes da fase de grupos do torneio continental.