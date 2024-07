Neto se revolta com jogador após gol sofrido: ‘Não pode ser titular do Corinthians’

Neto se irritou com mais um gol contra de Cacá (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 22:17 • São Paulo (SP)

O primeiro tempo entre Corinthians e Criciúma chegou ao fim em 1 a 0 para o visitante. Neto, que estava comentando a partida em seu canal do Youtube, se revoltou com mais um gol de Cacá, zagueiro titular. O ex-jogador não perdoou a sequência de erros do jogador do Timão.

- Na verdade, se tem um time que mereceu fazer o gol, é o Criciúma. Esse Cacá, eu não vou falar que o cara tem que benzer, mas eu acho que o cara se posiciona tão errado, sabe? Eu acho que o cara se posiciona tão mal. Ele vai na bola errado, a bola bate no calcanhar. Terceiro gol, não dá, né? Não dá pra jogar mais, né? Não dá pra ser titular do Corinthians, né? Um time ruim, um time sem vergonha, um time sem ombridade. Um time sem garra, um time sem nada. Toma o gol. Meu irmão, isso aí é o rebaixamento. E é o rebaixamento mesmo, gente. Me desculpa você, corintiano. Tô triste pra caramba. Mas esse é o rebaixamento de um time sem alma, sem nada. Sem absolutamente nada. Eu acho que a torcida tem que ser ao contrário. Tem que vaiar, tem que xingar, tem que botar pra fuder. É um absurdo o que esses caras estão fazendo dentro do campo. É vergonha.