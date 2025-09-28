Neto reage a cobrança de pênalti de Yuri Alberto, contra o Flamengo: ‘Tem que ser multado’

No início da partida entre Corinthians x Flamengo, o atacante Yuri Alberto arriscou uma cavadinha e desperdiçou a oportunidade de abrir vantagem no placar, em cobrança de pênalti. Durante a transmissão da partida, na “Rádio Craque Neto”, o ídolo do Timão detonou a batida do atacante.

O comunicador se irritou com a cobrança de Yuri Alberto e destacou que o atacante foi irresponsável. Neto reforçou que o camisa 9 precisa ser multado e deve ser chamado atenção dentro do vestiário do Timão.

- Sabe o que é isso aí? Falta de responsabilidade, é achar que é maior que os outros, é uma coisa ridícula. O goleiro já estava caído e ele errou. Quando você faz isso e perde o jogo, você tem que ser multado. Eu joguei 17 anos e nunca essa m****. Eu errei muito pênalti, mas sempre arriscando a bola no canto, rasteira, chutando para fora - disse, antes de completar.

- Jogador que faz uma m**** dessas, tem que ser chamado atenção dentro do vestiário, pelo presidente, a torcida tem que vaiar. O Corinthians é maior que todo mundo, você não pode fazer isso. Ele está há quatro meses sem fazer gol, voltando de cirurgia - finalizou Neto.

O atacante chegou a abrir o placar para o Corinthians, no início da segunda etapa. No entanto, com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo, o Flamengo conseguiu a virada e se isolou ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo diante do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como foi Corinthians x Flamengo?

Texto por: Ulisses Lopresti

O Corinthians foi mais intenso no início da partida. Com uma mudança na formação e Breno Bidon atuando como armador, os comandados de Dorival Júnior tiveram mais presença no ataque. O volume de jogo foi tanto que, aos dez minutos, após Yuri Alberto chutar na trave, Bidon foi derrubado por Léo Pereira e o árbitro assinalou o pênalti.

Foi aí que começou a noite de altos e baixos de Yuri Alberto. Sem marcar desde maio, o atacante foi o responsável pela cobrança, arriscou uma cavadinha e Rossi segurou com facilidade. Mesmo após o erro, o Corinthians seguiu dominante no ataque, mas sem conseguir matar o jogo.

Três minutos depois, Yuri Alberto teve a chance de se redimir ao sair cara a cara com Rossi, mas o goleiro do Flamengo defendeu. Cabisbaixo, o atacante foi consolado pelos companheiros, e até teve seu nome gritado pela torcida. Ainda na primeira etapa, o camisa teve duas boas chances, mas não conseguiu marcar. O Flamengo melhorou no final, chegou a ter uma chance com Samuel Lino, mas a bola foi para fora.

No primeiro minuto da etapa final, Gui Negão acionou Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 fintou Léo Ortiz, invadiu a área e bateu forte, sem chances para defesa de Rossi. Foi o primeiro gol do atacante em quatro meses.

A história de superação de Yuri Alberto foi interrompida pela melhora do Flamengo. Aos nove minutos, Carrascal passou para Arrascaeta, que mesmo bem marcado, finalizou no canto e empatou o jogo para a equipe carioca.

A equipe de Filipe Luís melhorou após o gol, passou a ter mais a posse de bola e criou boas chances para virar. Em uma delas, Bruno Henrique cruzou para a área, mas ninguém completou às redes. O Timão respondeu com Gui Negão, mas o jovem finalizou para fora.

O Flamengo seguiu com mais ímpeto no ataque, circulando na frente da área do Corinthians, ate que encontrou o gol, no final da partida. Aos 42 minutos, após boa trama ofensiva, Luiz Araújo finalizou no canto e virou o placar.