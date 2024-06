Neto rasga o verbo contra jogador e manda recado a António Oliveira: ‘É inadmissível’

Craque Neto detonou o meia Fausto Vera, do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 21:56 • São Paulo (SP)

O Corinthians ficou no empate com o Atlético-GO em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem no placar. Em transmissão da "Rádio Craque Neto", o ex-jogador Neto não poupou críticas ao meia Fausto Vera, que entrou no segundo tempo do jogo. O ídolo do Alvinegro também criticou o técnico António Oliveira.

- António Oliveira, quando você acredita que o Fausto Vera vai entrar, jogar e marcar alguém, mostra para ele. Mostra quantos desarmes ele fez, quantos piques ele deu, quantas invertidas ele fez. O que ele fez nesse empate? O Hugo fez o pênalti, mas não tem que colocar a culpa toda no menino - começou Neto.

- Um gol contra do Cacá, que sabe que a bola passou e saiu na invertida… Aí você tira o Yuri Alberto? O Matheuzinho não é lateral-direito, eu não sei o que ele é, sinceramente. O Corinthians vai brigar para não cair. É inadmissível colocar o Fausto Vera. O Fausto Vera que empatou o jogo - completou.

Vera entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar de Yuri Alberto, que marcou os dois gols do Corinthians no jogo. Na etapa inicial, o Alvinegro havia perdido Gustavo Henrique, expulso após levar dois cartões amarelos. Com o empate, o time paulista foi aos seis pontos, na 15ª posição.