Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 21:03 • São Paulo (SP)

O Corinthians tropeçou mais uma vez no Brasileirão. O Timão, que vive intensa crise interna, empatou com o Atlético-GO por 2 a 2 no Antônio Accioly, em Goiânia, na noite desta terça-feira (11), pela oitava rodada. Com um a menos, já que Gustavo Henrique foi expulso no primeiro tempo, o Timão chegou a abrir 2 a 0, com dois de Yuri Alberto, mas cedeu o empate nos acréscimos e amarga seu quarto jogo sem vitórias na competição. Cacá, contra, e Shaylon fizeram pelos goianos. O resultado tira o time paulista da zona de rebaixamento provisoriamente, mas pode voltar ao final da rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 2 CORINTHIANS

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 11 de junho de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO);

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli;

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Celso Luiz da Silva;

🚩 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.

ATLÉTICO-GO (Técnico: Jair Ventura)

Ronaldo; Maguinho, Alix, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez.

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Carlos Miguel; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

