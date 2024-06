Gol perdido por Vágner Love contra o Corinthians impressiona a web: ‘Minha nossa’

Vagner Love perdeu gol impressionante em Atlético-GO x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 21:08 • São Paulo (SP)

Corinthians e Atlético-GO empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (11), no Brasileirão. O placar, no entanto, poderia ser outro se Vagner Love tivesse marcado um gol praticamente sozinho no segundo tempo. A chance perdida pelo atacante do Dragão viralizou nas redes sociais.

O lance ocorreu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 2 a 1 para o Corinthians. Love recebeu cruzamento da direita e, sem marcação, praticamente debaixo do gol, chutou por cima da meta de Carlos Miguel. O Dragão empatou de pênalti com Shaylon.

