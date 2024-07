Neto perde a paciência com cobradores de pênalti do Brasil: ‘Parecem umas galinhas’

Craque Neto criticou a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 07:56 • Rio de Janeiro

O ex-jogador, Craque Neto, comentou a eliminação da Seleção Brasileira para o Uruguai na Copa América 2024. O apresentador criticou a gestão da CBF e analisou profundamento os erros da confederação. Neto também pontou as cobranças de pênalti e ironizou a forma como os jogadores caminharam para a bola.

No depoimento, Neto começou citando os diversos dirigentes da entidade que cuida da Seleção e seus problemas com a justiça. O apresentador se revoltou com a falta de projeto para o time do Brasil. Em seguida, comparou a postura dos jogadores brasileiros com a dos jogadores de Portugal e Argentina.

Segundo o apresentador, os companheiros de Messi e Cristiano Ronaldo, mesmo com os craques perdendo seus pênaltis, jogam para defender a honra dos ídolos. Por outro lado, no Brasil, Neto disse que os atletas não assumem a responsabilidade e citou Neymar, que nem chegou a cobrar seu pênalti na eliminação da Seleção para a Croácia. O ídolo do Corinthians ainda ironizou a corrida dos batedores para a bola na eliminação para o Uruguai. Neto imitou os jogadores e disse que eles "parecem umas galinhas" pela forma como alguns partiram para a bola