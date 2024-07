Golaço de Luiz Henrique leva internautas à loucura: ‘Craque geracional’

Luiz Henrique comemora gol com a camisa do Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 21:08 • Rio de Janeiro

Luiz Henrique, atacante do Botafogo, impressionou a torcida do Gloriso com um golaço marcado contra o Atlético-MG, na noite deste domingo (07), no Nilton Santos. Ao abrir o placar na partida, o camisa sete levou a torcida no estádio à loucura.

Encantados com o golaço, os internautas não pouparam elogios à joia botafoguense. Confira!

Web reage ao golaço de Luiz Henrique