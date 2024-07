Rizek vai à loucura com atuação de jogador em Palmeiras x Bahia: ‘Joga muito’

André Rizek - SporTV (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 20:43 • São Paulo (SP)

A vitória do Palmeiras em cima do Bahia pelo Brasileirão destacou alguns personagens neste domingo (7). Para André Rizek, porém, um deles foi digno de exaltação pública mesmo sem ter vencido o confronto. O jornalista se encantou com a partida do meia Éverton Ribeiro, do Tricolor e o elogiou nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar da boa atuação do ex-Flamengo, o Palmeiras levou a melhor por 2 a 0. O Verdão contou com brilho de Estêvão para conquistar o resultado positivo, já que o jovem atacante anotou mais um golaço no torneio e garantiu o triunfo alviverde. A joia ainda deu assistência para Rony complementar e fazer o segundo na partida.