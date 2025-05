Durante o confronto entre Mirassol e Corinthians na noite deste sábado, pela oitava rodada do Brasileirão, o alvinegro teve a oportunidade de abrir o placar após a marcação de um pênalti. Estrela do elenco, Memphis Depay foi para a cobrança e desperdiçou após dar uma cavadinha, defendida pelo goleiro Walter. Na web, o camisa 10 foi bastante criticado por torcedores do Timão.

Veja algumas críticas a Memphis Depay

Torcedores do Corinthians reclamam de titularidade de jogador

Nas redes sociais, alguns torcedores reclamaram da presença do atleta entre os onze jogadores titulares para a partida. Felix Torres ficou marcado recentemente por erros cruciais em partidas com a camisa do Timão. As reclamações aconteceram antes mesmo do início da partida.

Para o duelo contra o Mirassol, Dorival Júnior iniciou a partida com Cacá e Felix Torres como dupla de zagueiros. Além deles, Mateuzinho e Fabrizio Angileri completaram o quarteto defensivo do Timão.

