Torcedores do Corinthians se revoltam com titular após gol do Huracán

O Corinthians terminou o primeiro tempo atrás do placar contra o Atlético Huracán, pela fase de grupos da Sul-Americana. A equipe argentina aproveitou dois erros da defesa alvinegra para marcar dois gols e liderar os primeiros 45 minutos da partida por 2 a 1, na Neo Química Arena. Com o cenário, o zagueiro Gustavo Henrique foi o mais criticado por parte da torcida corintiana.

O camisa 13 foi apontado como destaque negativo do primeiro tempo na equipe do técnico Ramon Díaz. As principais críticas ao jogador foram direcionadas para a jogada do segundo gol do time argentino. No lance, Gustavo Henrique tenta afastar uma bola alçada a área mas erra o cabeceio.

A ação do zagueiro fez o atacante Leonardo Sequeira ficar livre na pequena área. O camisa 26 do Atlático Huracán precisou apenas de dois toques para acertar uma finalização que parou no fundo do gol do goleiro Matheus Donelli. Rapidamente, parte dos torcedores do Corinthians criticaram Gustavam Henrique nas redes sociais.