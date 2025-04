Ídolo do Corinthians destaca mudança essencial para time brigar por títulos

Ex-lateral e um dos ídolos recentes do Corinthians, Fábio Santos apontou a principal mudança que o clube precisa fazer para seguir conquistando títulos na temporada, após a vitória sobre o Palmeiras na final do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

+ Corinthians acerta renovação de destaque do Paulistão; veja detalhes

Na visão do hoje comentarista, o Timão precisa ser mais consistente no setor defensivo, que sofreu nos últimos compromissos, mas passou em branco em ambos os jogos da final do torneio estadual. Ao todo, o time sofreu gols em 15 dos 22 jogos que disputou até o momento em 2025.

Ramón Díaz ao lado do auxilar Emiliano já comentaram sobre os problemas defensivos do Corinthians no ano e trabalham, principalmente, jogadas de bola aérea defensiva nos treinamentos. Atualmente, a dupla de zaga titular é formada por Félix Torres e Gustavo Henrique, com André Ramalho e Cacá e Tchoca como opções no banco.

continua após a publicidade

Vale lembrar que o Corinthians terá o desfalque de Hugo Souza, um dos capitães do time, por aproximadamente um mês. O goleiro se recupera de uma lesão no reto femoral da coxa direita.

Corinthians estreia na Sul-Americana após conquistar o título do Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians conquista título do Paulistão

Após fazer a melhor campanha na fase de grupos, o Corinthians eliminou o Mirassol, nas quartas de final, e o Santos, na semifinal, para chegar à decisão do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

No primeiro jogo da final, a equipe comandada por Ramón Díaz venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque. Já na partida de volta, um empate sem gols garantiu ao Timão seu 31º título estadual, consolidando-o como o maior campeão da história do torneio.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x HURACÁN

1ª rodada - Fase de Grupos - Copa Sul-Americana

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Escalações de Corinthians e Huracán

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Diáz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero, Memphis e Yuri Alberto

HURACÁN (Técnico: Frank Kudelka)

Galíndez; De la Fuente, Fabio Pereyra, Pellegrino e Ibañez; Leonel Pérez, Leonardo Gil e Ojeda; Mazzantti, Alanís e Sequeira.