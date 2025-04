Corinthians: Gaviões da Fiel responde punição da FPF com ‘Camisa da Proibição’

As torcidas organizadas do Corinthians foram punidas pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e estão proibidas de frequentar estádios até o final deste ano devido aos incidentes com sinalizadores na final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Baseado em um ofício do Jecrim (Juizado Especial Criminal), expedido pelo Ministério Público, a punição recomenda a restrição da entrada de torcedores das seguintes organizadas: Gaviões da Fiel, Camisa 12, Fiel Macabra, Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Coringão Chopp.

A pena começa nesta quarta-feira (2), na partida entre Corinthians e Huracán, na Neo Química Arena, que marca a estreia do clube alvinegro na Sul-Americana. Os torcedores não poderão entrar com uniforme, bandeiras, e qualquer outro artefato que remeta às organizadas punidas.

Camisa da Proibição

Não é a primeira vez que o poder público proíbe a entrada de organizadas em estádios de São Paulo. A Justiça do estado chegou a pedir a extinção da torcida em 1997, e proibidas de entrar em estádios em 2012.

As punições geraram um uniforme próprio para esses momentos chamados de "Camisa da Proibição". O uniforme remete à camisa da Gaviões da Fiel, mas ao invés da ave, a camisa é preta com o escudo do Corinthians.

A torcida organizada é conhecida por formar um "mar negro" no setor Norte da Neo Química Arena. A instituição emitiu um comunicado em suas redes sociais, pediu para que os torcedores usem a "camisa da proibição", e declarou que o departamento jurídico está tratando da punição.

— Pedimos a colaboração de todos para formar o Mar Negro: vista sua CAMISA DA PROIBIÇÃO ou camisa preta do Corinthians e ajude a divulgar essa mobilização (...) - diz parte do comunicado da torcida organizada Gaviões da Fiel.