Campanha do Corinthians garante mando em possível semifinal do Paulistão

O Corinthians empatou o Guarani por 2 a 2, neste domingo (23), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista. Romero foi o autor dos gols do Timão, enquanto Rafael Bilu e João Marcelo marcaram para o Bugre. O resultado garantiu a melhor campanha da primeira fase para o Timão.

continua após a publicidade

➡️Treinador da Holanda marca presença em jogo do Corinthians; Memphis começa no banco

A equipe chegou a 27 pontos na tabela de classificação. A segunda melhor campanha é do São Bernardo, com 23 pontos, o que significa que o clube do ABC Paulista não pode ultrapassar o Corinthians nas quartas de final. Os confrontos eliminatórios seguirão contando pontos para a determinação dos mandos.

Na próxima fase, o Timão terá compromisso contra o Mirassol, que terminou a primeira fase como segundo colocado do Grupo B da competição estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

SP - SAO PAULO - 23/02/2025 - PAULISTA 2025, CORINTHIANS X GUARANI - Angel Romero jogador do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Guarani no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Paulista 2025. Foto: Leonardo Lima/AGIF

Melhor campanha

Mesmo atuando com o time reserva na maior parte do torneio, o Corinthians se destacou na competição e venceu oito partidas, empatou três vezes e foi derrotado em apenas uma oportunidade. É a melhor campanha do Timão na primeira fase desde que o atual regulamento entrou em vigência, em 2017.

O Corinthians volta a jogar um mata-mata de Paulistão após um ano. Na última temporada, o Corinthians foi eliminado na primeira fase. O Timão busca agora retornar a uma semifinal, feito que não alcança desde 2022, quando ainda era comandado por Vítor Pereira.

continua após a publicidade

Pontuação do Corinthians na primeira fase do Paulistão desde 2017