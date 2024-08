Neto detona titular do Corinthians e dispara: ‘Time fadado ao rebaixamento’

Neto analisou partida do Corinthians contra o Fortaleza (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 18:23 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Neto avaliou a atuação do Corinthians na derrota para o Fortaleza neste domingo (25), na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe alvinegra se manteve na zona de rebaixamento.

Durante a analise, o atual comentarista detonou a atuação do lateral Mateusinho. Para Neto, o jogador cometeu erros durante a jogada que originou o gol da vitória do Leão. Yago Pikachu foi o responsável por balançar as redes, aos 32 minutos da segunda etapa.

- A verdade é que o Mateusinho é um jogador medíocre. Ele não faz a falta no Móises, ele faz a cobertura, dá um carrinho, a bola quica, engana ele, e o Picachu, que é um fazedor de gol, marca - analisou o ex-jogador.

Além disso, Neto também mostrou preocupação com as possibilidades do rebaixamento do Corinthians. Para ele, a partida contra o Fortaleza indicou um presentimento de que a equipe pode estar em um caminho sem volta para a Série B.

- Quando acontece isso, desculpa, mas é um time meio que fadado ao rebaixamento. Joga muito, massacra o Fortaleza, que em uma oportunidade vai e faz um gol. O Corinthians não conseguiu fazer três ou quatro gols criados. É muito procupante - concluiu.

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (29) contra o Juventude, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.