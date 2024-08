Neto se revolta com gol perdido por Pedro Raul, do Corinthians: ‘Que cara ruim’

Craque Neto criticou chance desperdiçada por Pedro Raul (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 16:52 • São Paulo (SP)

Atacante do Corinthians, Pedro Raul perdeu uma grande oportunidade de gol no primeiro tempo contra o Fortaleza, neste domingo (25). Matheus Bidu cruzou para o centroavante que, sozinho, não conseguiu completar para as redes. Na transmissão da "Rádio Craque Neto", o ex-jogador detonou o camisa 20 do time paulista.

- O cara ao invés de ficar atrás da linha da bola e esperar com a perna direita, ou com o peito ou com a cabeça, ele não consegue chutar para o gol. O Bidu cruza a bola bonitinha e a bola bate no bico do pé dele. Que cara ruim. Era só deixar a bola bater e fazer o gol. Vai para a p*** que pariu - criticou Neto.

Contratado no início do ano, Pedro Raul ainda não caiu nas graças do torcedor do Corinthians. Até aqui, o jogador soma 29 partidas, com apenas três gols e uma assistência. Antes do clube paulista, o centroavante também somou passagens por Vasco, Goiás, Botafogo, Atlético-GO, Vitória-POR, Kashiwa Reysol-JAP e Toluca-MEX.