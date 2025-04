Neto não perdoou o São Paulo após o empate com o Alianza Lima por 2 a 2, na última quinta-feira (10), no Morumbis, pela Libertadores. Na partida, a equipe do técnico Luís Zubeldía chegou a abrir dois gols de vantagem mas não conseguiu confirmar a vitória. Após o resultado, o ex-jogador detonou o atacante Calleri.

Durante o programa "Os Donos da Bola", desta sexta-feira (11), o ex-jogador detonou a atuação do atleta argentino. Neto o comparou com outros atacantes históricos do São Paulo ao realizar a crítica.

- O Calleri acha que é o Careca. Acha que é o dono do time. Vocês, dirigentes do São Paulo, quem vocês pensam que são para achar que o Calleri é bom de bola? Ele é um estorvo. Se jogasse Calei e França, Luís Fabiano, Dodô, nunca que ele faria uma tabela - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Mas vocês de hoje em dia, com esse futebol medíocre e horroroso me falam: "Toca pro Calleri que é gol". É o que? Ele é um dos piores atacantes que já vi no São Paulo. Ainda junta com um treinador ruim - concluiu.

São Paulo na Libertadores

Com o empate o empate inesperado, o Tricolor terminou a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores na segunda colocação do Grupo D. Até o momento, a equipe do técnico Zubeldía soma 4 pontos, dois atrás do líder Libertad, do Paraguai.

Na próxima rodada da competição, o São Paulo enfrenta justamente o time paraguaio. O confronto acontece no próximo dia 23 de abril, às 21h30, no Estádio La Huerta, na cidade de Assunção.