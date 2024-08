Neto detona atuação do Corinthians no empate com o Juventude e resume time em uma palavra

Neto ficou na bronca com mais uma atuação ruim do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 18:44 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto disse, no programa "Apito Final", da Band, que a atuação do Corinthians no empate com o Juventude em 1 a 1, neste domingo (4), na Neo Química Arena, foi uma "vergonha". Com o resultado, o Timão voltou para a zona de rebaixamento do Brasileirão, em 18º lugar, com 20 pontos.

- Uma vergonha, me sinto envergonhado como ídolo do Corinthians. Tinha 43 mil pessoas apoiando, a torcida não vaia. O time vem jogando de forma medíocre, sem postura, a pior campanha desde 2006. E o Juventude com dois a menos. Estou muito preocupado, atuação para cair - afirmou.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino, no sábado (10), às 20h. Pela Copa do Brasil, o Timão entra em campo na quarta-feira (7), às 21h30, contra o Grêmio, em Curitiba.