Publicada em 04/08/2024 - 18:12 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou com o Juventude em 1 a 1, no final de tarde deste domingo (4), em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão. O gol Alvinegro, na Neo Química Arena, foi marcado por Pedro Henrique, enquanto Alan Ruschel balançou a rede para o Alviverde.

Com o resultado, o Corinthians volta para o Z4 do Brasileirão. O empate fez com que o Timão caísse para a 18ª posição com 20 pontos, tendo em vista que os adversários na luta contra o rebaixamento venceram.

O Juventude caiu duas posições na tabela do Brasileirão. Agora, o Alviverde é o 14º colocado com 22 pontos.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo no meio da semana, quando enfrenta o Grêmio pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 de quarta-feira (7), no Estádio Couto Pereira.

Já o Juventude joga contra o Fluminense no mesmo dia, horário e competição. A partida será no Maracanã.

Partida é marcada por três expulsões no Juventude (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 JUVENTUDE

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 4 de julho de 2024, às 16h;

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

🟨 Árbitro: Lucas Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Victor Imazu (PR) e Gisele Casaril (SC);

🖥️ VAR: Rodrigo Sá (RJ).

⚽ Gols: Alan Ruschel (31 do 1ºT) e Pedro Henrique (3' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Igor Coronado e Garro (COR); Alan Ruschel, Jadson, Thiaguinho, Gilberto, Mandaca e Mateus Claus (JUV);

🟥 Cartões Vermelhos: Gabriel, Alan Ruschel e Lucas Barbosa (JUV);

🏟️ Público Presente: 43.947;

💰 Renda: R$ 2.648.449,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo (Pedro Raul); Raniele (Pedro Henrique); Alex Santana (Breno Bidon) e Garro; Wesley, Igor Coronado e Giovane (Guilherme Biro).

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Ewerthon, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Thiaguinho (Diego Gonçalves) e Jean Carlos (Mandaca); Lucas Barbosa (Rodrigo Sam), Carrillo (Mateus Claus) e Erick (Edson Carioca).