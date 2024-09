Neto cobra Leila Pereira e detona atitude de Abel Ferreira, do Palmeiras: ‘Dom João?’

Neto se revoltou com declaração de Abel Ferreira em coletiva (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 20:04 • São Paulo (SP)

Duas situações ofuscaram a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Criciúma no Brasileirão. Nas redes sociais, a ex do lateral Caio Paulista, que foi titular no jogo, acusou o jogador de agressão. E após a vitória, Abel Ferreira deu uma resposta polêmica a um jornalista. E ex-jogador Neto falou sobre os dois assuntos.

Clara Monteiro, mãe de um dos filhos de Caio Paulista, acusou o jogador do Palmeiras de agressão psicológica, física e verbal. Nas redes sociais, a influenciadora denunciou em carta aberta abusos cometidos pelo atleta, além de fotos de hematomas no rosto. Neto questionou Leila Pereira sobre a titularidade do jogador.

- Mais uma vez você, Leila, deixa o Caio Paulista, que supostamente teria supostamente agredido a mãe do filho dele. Ele ainda não é condenado, mas vocês não podem deixar ele jogar. Aí o Palmeiras vem com uma nota esdrúxula. Está certo, Leila, você, como mulher, deixar o Caio Paulista jogar em uma situação como essa? - questionou Neto.

Questionado em coletiva, Abel Ferreira não quis responder se Maurício e Raphael Veiga podem atuar juntos no time titular. Mais do que isso: o treinador se mostrou incomodado com a pergunta e sugeriu que o jornalista deveria fazer o curso de treinador para questionar a escalação da equipe. Neto se revoltou com a declaração.

- Aí o Abel Ferreira vem e dá essa entrevista contra os jornalistas. "Vocês querem o meu lugar". Quem disse isso para você? Quem disse que você é Dom Pedro, Dom João? Por que você é tão arrogante assim? Toda vez que ganha, você quer arrotar em cima de todo mundo, você desmerece as pessoas - completou, no "Donos da Bola".