Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 20:12 • São Paulo (SP)

Questionado em entrevista coletiva após a goleada do Palmeiras por 5 a 0 sobre o Criciúma, o técnico Abel Ferreira não quis responder se Maurício e Raphael Veiga podem atuar juntos no time titular. Mais do que isso: o treinador se mostrou incomodado com a pergunta e sugeriu que o jornalista deveria fazer o curso de treinador para questionar a escalação da equipe.

- Eu sei que todos vocês (jornalistas) gostariam de estar sentados aqui no meu lugar, eu entendo esse lado. Mas, mais uma vez digo: vocês têm que estudar, fazer o curso (de treinador), e só depois é que podem sentar aqui e escolher os jogadores de equipe que vocês entendem que é (a melhor).

- Vocês têm o direito de fazer as perguntas que quiserem, que são legítimas, e eu também tenho o direito de responder da forma que quiser. São opções do treinador. Eu não justifico aos meus jogadores porque é que eu tiro, porque é que coloco, porque é que jogo com três (zagueiros) ou porque é que jogo com (linha de) quatro - completou.

Na sequência, Abel usou como exemplo as mudanças feitas durante a partida, após a expulsão de Caio Paulista, para justificar como toma decisões. O treinador seguiu sem explicar, de fato, quais critérios que utiliza para escalar ou substituir jogadores, reduzindo o processo de escolha àquilo que o próprio "idealizou para o jogo".

- (Não explico) Porque que o meu jogador foi expulso, rapidamente fiz duas substituições e mudei o sistema. É da mesma forma que digo a você: tem a ver com as minhas opções, com aquilo que idealizei, o que era o melhor para este jogo.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (hora de Brasília), para enfrentar o Vasco da Gama em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, pelo Brasileirão.