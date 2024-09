Caio Paulista, jogador do Palmeira no estádio Allianz Parque. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 17:38 • Rio de Janeiro

Clara Monteiro, mãe de um dos filhos de Caio Paulista, acusa o jogador do Palmeiras de agressão psicológica, física e verbal. Nas redes sociais, a influenciadora denunciou em carta aberta abusos cometidos pelo atleta, além de fotos de hematomas no rosto.

O texto, que não cita nominalmente Caio Paulista, foi publicado no noite do último sábado (14). Segundo o advogado da vítima, Marcos Paulo Arias, em entrevista ao GE, Clara Monteiro entrou na justiça contra o jogador devido as agressões sofridas ao longo do relacionamento.

O representante afirma que existe ação judicial em andamento na esfera cível devido às agressões e que possui diversas provas. Ainda de acordo com o advogado, Clara não registrou boletim de ocorrência por receio de eventuais retaliações por parte de Caio Paulista.

Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista (Foto: Reprodução)

Ex-mulher acusa lateral do Palmeiras de agressão (Foto: Reprodução)

Em comunicado, o atleta do Palmeiras, por meio de sua acessoria de imprensa, negou as agressões.

- Em relação à carta aberta postada ontem pela minha ex-namorada e mãe da minha terceira filha, venho a público me posicionar. Tivemos um relacionamento de alguns meses e, passado quase um ano do fim, estamos discutindo na Vara Familiar de São Paulo temas financeiros relacionados à pensão alimentícia e outras demandas. Até o momento, não houve acordo e corre em segredo de justiça. Não existe nenhuma outra demanda em Vara Criminal relacionada a supostas agressões. Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha. - afirmou Caio Paulista em comunidado à imprensa.

Caio Paulista, lateral do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Palmeiras também se pronunciou a respeito das acusações. O clube afirmou que se reuniu com o jogador logo após a publicação da carta aberta, e que o atleta negou ter cometido as agressões

- Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção. - afirmou a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Confira a carta aberta publicada por Clara Monteiro, ex-mulher de Caio Paulista, na noite de sábado (14):

"Pensei em inúmeras vezes se iria realmente expor minha vida aqui, mas eu simplesmente não tive outra opção. Eu estou exausta. Já ultrapassei os meus limites. Eu cansei. Cansei de me calar, cansei de me esconder e de me sabotar por diversas vezes devido a esta situação. Hoje venho através desta carta aberta para o meu eu, sobre algo que me assombra dia e noite, e sei que vou levar comigo no decorrer dessa vida, essa cicatriz e esse trauma misturado com esse sentimento de angústia no meu interior.

Mas, sobre isso tudo, eu preciso me manter forte nessa situação todas as manhãs e sei que sou uma mulher forte para caramba e consegui me manter firme e de pé sozinha até aqui. Mas não estou aqui depois de tanto tempo pra deixar passar em branco, e sei que diversas mulheres passam por isso todos os dias, quero que todas as mulheres leiam e tenham certeza que, por mais difícil que seja, você consegue, sim, sair de uma agressão psicológica, agressão física e verbal.

Eu desejo forças a todas as mulheres que passam por isso, e sair disso tudo é muito difícil, mas não é impossível".