Neto bate o martelo sobre polêmica em Flamengo e Racing: 'Absurdo'

O ex-jogador Neto discordou de uma marcação crucial da arbitragem durante a vitória do Flamengo sobre o Racing, na última quarta-feira (22), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Para ele, o árbitro Jesús Valenzuela errou ao marcar uma falta antes de um possível gol do clube argentino.

A polêmica aconteceu durante a segunda etapa. O cronômetro marcava 11 minutos, quando em um escanteio, Sosa subiu mais alto que Carrascal para cabecear. O arremate do zagueiro do Racing terminou dentro do gol, porém, Valenzuela marcou uma falta na disputa com o camisa 15 do Flamengo.

- A para meu irmão. Deu falta em que lugar? É um absurdo dá uma falta dessa. Primeiro que na hora que o Carrascal tenta subir, ele já fica parado. É um absurdo. Onde está a cotovelada? Não vejo. Quando o Sosa sobe, o Carrascal tá no chão. O jogador do Racing fez o movimento que a gente aprendeu na escolinha - analisou o ex-jogador.

Além disso, Neto também opinou sobre o futuro do Flamengo na competição. Para ele, a vitória simples sobre o Racing, por apenas um gol de diferença, não garante o Rubro-Negro na final da Libertadores. Aliás, o atual apresentador previu uma classificação do clube argentino.

- Vamos lá, dá para entender, na minha opinião, que depois do jogo de ontem, o Flamengo não passa contra o Racing. O time argentino vai passar para disputar a final da Libertadores contra o Palmeiras, que vai ganhar os dois jogos contra a LDU - concluiu.

O confronto decisivo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira, novamente às 21h30 (de Brasília). Desta vez, a equipe de Filipe Luís jogará na Argentina, no estádio El Cilindro, diante de milhares de torcedores do Racing. Para a ocasião, o Flamengo precisará apenas de um empate para alcançar a final da Libertadores.

Como foi Flamengo x Racing?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo foi quem esteve perto de abrir o placar no primeiro tempo. A primeira grande chance de gol foi aos 16 minutos. Em triangulação entre Alex Sandro, Carrascal e Arrascaeta, o colombiano finalizou com força na meta adversária, mas parou no goleiro. Foi pelo lado esquerdo, aliás, que o time Filipe Luís buscou grande parte das jogadas. Já nos acréscimos, Carrascal bagunçou a defesa argentina e cruzou. Pedro, com malabarismo, mandou a bola no gol, mas Cambeses espalmou para fora.

O Racing, que se fechou atrás com uma linha de cinco defensores, também saiu para o jogo. A única ameaça de gol foi aos 33', quando Solari, em sobra de escanteio, chutou cruzado, obrigando Rossi a fazer uma grande defesa.

O Flamengo voltou do intervalo ditando o ritmo de jogo. Arrascaeta, no lado esquerdo do campo, chutou cruzado, de fora da área, obrigando o goleiro da Racing a fazer uma defesaça. Apesar das chegadas ao campo adversário, faltou ao time mandante um pouco de capricho para inaugurar o marcar.

Buscando dar mais dinâmica ao ataque, Filipe Luís colocou Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique em campo. Lino, poucos minutos após entrar na partida, teve uma chance clara de gol. Mas, assim como seus companheiros, parou em Cambeses, que foi ao chão em seguida.

O Flamengo, com paciência, buscou trabalhar bem a bola, girando de um lado o outro. Foi assim que Pulgar, em um passe com muita categoria, encontrou Samuel Lino. O atacante mandou a bola para o fundo da rede. O árbitro, no entanto, com o auxílio do VAR, anulou por impedimento. O gol saiu aos 40', com Carrascal. O colombiano, em rebote de chute de Bruno Henrique, garantiu a vitória no Maracanã.