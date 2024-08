Neto aponta única salvação para o Corinthians e faz comparação com o Vasco

Neto criticou o técnico Ramón Díaz após derrota do Corinthians para o Juventude (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O ex-jogador Neto não poupou críticas ao técnico Ramón Diáz após a derrota do Corinthians por 2 a 1 para o Juventude. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (29), no Estádio Alfredo Jaconi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Para o ex-jogador, o treinador argentino não tem capacidade para treinar a equipe paulista e irá levá-la para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Assim, ele pediu a demissão imediata da atual comissão técnica durante a transmissão da partida na Rádio Craque Neto.

- Se não mandarem esse Ramón Díaz e o filho dele, Emiliano Díaz, o Corinthians vai cair para a segunda divisão. Um treinador medroso, sem nenhum tipo de colocação tática, que desconhece a história do Corinthians, que não tem um mínimo de consistências, que não sabe escolher os jogadores, é covarde. Isso tudo vai levar o Corinthians para a Série B - disparou o comentarista.

➡️Web detona decisões de Pedro Henrique contra o Juventude: ‘Não está à altura do Corinthians’

Além disso, o ex-jogador também comparou o atual momento do Vasco, que venceu o Athletico-PR, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, com o do Corinthians. A equipe carioca, além do bom resultado na primeira partida eliminatória, está na 8ª colocação do Brasileirão.

- O Vasco ganhou do Athletico-PR com um time que é muito melhor que o Corinthians? Não. Mas os caras tem raça, correm, tem disposição, tem esquema tático e não cansam no segundo tempo. Parabéns ao Vasco da Gama, está muito melhor que o Corinthians em todos os sentidos - concluiu.

Após a derrota para o Juventude, a equipe paulista volta a campo neste domingo (1) para enfrentar o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes acontece às 16h, na Neo Química Arena. A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil acontece somente após a Data Fifa, no dia 11 de setembro.

