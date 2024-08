Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 21:30 • São Paulo (SP)

Insatisfeitos com a atuação de Pedro Henrique contra o Juventude, pelas quartas de final da Copa do Brasil, torcedores do Corinthians ficaram inconformados com as tomadas de decisões do atleta.

➡️ Juventude x Corinthians na Copa do Brasil é Davi x Golias nas finanças, não no campo; entenda

Em lance de contra-ataque, quando o time estava na situação de três contra dois, o atacante resolveu prender e bola e tentar driblar perto da área. Ele perdeu a bola e desperdiçou a escapada.

Pedro Henrique recebendo cartão amarelo em Juventude x Corinthians (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Além disso, Pedro Henrique correu risco de ser expulso. Amarelado logo no início por um carrinho em que chegou atrasado, ele cometeu nova falta no decorrer da partida, que poderia gerar o cartão vermelho.

Para os alvinegros, há jogadores do elenco que podem desempenhar melhor no Timão. Alguns exemplos citados foram Giovane e Talles Magno, que também costumam atuar pelos lados do ataque. Pedro Henrique não é considerado titular do Corinthians, que entrou com time alternativo.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians x Juventude: reações nas redes sociais sobre a decisão e a partida de Pedro Henrique

✅ FICHA TÉCNICA - Juventude x Corinthians

Quartas de Final - Copa do Brasil

🗓️ Data e horário: terça-feira, 20 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Victor Hugo Imazu dos Santos

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira.

⚽ ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, José Martínez e Igor Coronado; Romero, Yuri Alberto e Pedro Henrique.

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira Luís Oyama e Nenê; Erick, Carrillo e Lucas Barbosa.