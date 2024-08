Craque Neto elege culpado por gol do Juventude contra o Corinthians; confira

Neto detona zagueiro titular do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 22:25 • Rio de Janeiro

O ex-jogador Neto elegeu o zagueiro André Ramalho como o principal culpado pelo gol do atacante Ronie Carrillo, o primeiro do Juventude contra o Corinthians. As equipes se enfrentaram nesta quinta-feira (29) pelas quartas de final da Copa do Brasil.

➡️Web detona decisões de Pedro Henrique contra o Juventude: ‘Não está à altura do Corinthians’

O lance do tento foi marcado por uma desorganização da defesa corintiana no lance. Com a falha, o centroavante da equipe alviverde aproveitou a oportunidade para abrir o placar no Alfredo Jaconi, aos 22 minutos da segunda etapa.

- O André Ramalho foi uma vergonha (no lance). O gol foi culpa dele, que não marcou e saiu mal - disse o comentarista durante a transmissão da partida na Rádio Craque Neto.

Além disso, o ex-jogador também disparou contra o técnico Ramón Díaz. Para Neto, o argentino não tem calibre para treinar a equipe do Corinthians e será rebaixado no Campeonato Brasileiro.

- Só agora (depois do gol sofrido) que o treinador coloca o Rodrigo Garro. Técnico medíocre. Ele vai levar o Corinthians para a segunda divisão junto com o filho. Não merece ser o treinador do Corinthians. É vergonhoso - concluiu.

Dentro de campo, a equipe alvinegra perdeu por 2 a 1 o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes volta a se enfrentar no próximo dia 11 de setembro.