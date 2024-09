Craque Neto apresentando programa Donos da Bola (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro

Rafinha, lateral do São Paulo, foi expulso após começar uma confusão no banco de reservas na partida entre São Paulo x Botafogo, pelas quartas de final da Libertadores, no Morumbis. A atitude do medalhão do São Paulo foi duramente criticada pelo Craque Neto, durante o programa Donos da Bola, da Band. O apresentador considerou a atitude destemperada de Rafinha um erro grave que ajudou o Botafogo a controlar a partida.

- O Rafinha não jogou nada, não merece nem ser titular. Aí ele chega, em um jogo decisivo desse, arranja uma briga que esfria o São Paulo, faz essa palhaçada. Deu ao Botafogo exatamente o que eles queriam, tempo para se recuperar e esfriar o jogo - disse Neto, criticando o destempero de Rafinha.

Árbitro Dario Herrera durante partida entre Sao Paulo e Botafogo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Contra o Botafogo, nesta quarta-feira (25) pela Libertadores, o São Paulo começou o jogo sendo pressionado e logo sofreu um gol. Lucas Moura teve a chance de empatar ainda no primeiro tempo de pênalti, mas desperdiçou a cobrança. O empate dos donos da casa veio apenas no final do segundo tempo, levando a partida para os pênaltis. Mas o São Paulo não conseguiu a classificação, Calleri e Nestor não converteram suas batidas, enquanto do lado do Glorioso, apenas Vitinho perdeu a cobrança.

O time de Rafinha e Zubeldía agora passa a se preparar para o confronto contra o Corinthians no domingo (29), no Mané Garrincha, pelo Brasileirão.