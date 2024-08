Yuri Lima tomou decisão drástica para conseguir reaproximação com Iza; saiba mais

Yuri Lima e Iza teriam retomado relacionamento após polêmica de traição (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 19:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Quase dois meses após a cantora Iza anunciar o término do namoro com o jogador Yuri Lima, os dois estariam juntos novamente. Segundo o jornal "Extra", para focar em conseguir a reconciliação com a artista, o meia pediu demissão do Mirassol, clube onde atuava desde 2023.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No início da semana, o jornalista Léo Dias noticiou sobre a reaproximação dos dois no programa "Fofocalizando". Durante passeio em um shopping no Rio de Janeiro, Yuri Lima foi flagrado em uma chamada de vídeo com Iza, chamando a cantora de "amor" na conversa.

A reaproximação, contudo, foi além do pedido de demissão do Mirassol. Segundo o portal, os pais de Yuri ficaram revoltados com a traição do filho e insistiram para que o jogador pedisse perdão à cantora. A mãe de Iza também teria pedido à filha que repensasse a decisão.

➡️ Iza e Yuri Lima reataram namoro? Saiba mais sobre a possível reconciliação

Após inúmeras tentativas de Yuri, Iza, enfim, teria aceito o pedido de desculpas e retomado o relacionamento com o jogador. O casal espera uma filha, Nala, que está prevista para nascer em outubro. Os dois estariam morando juntos na casa da artista, no Rio.