Narrador da Globo fala sobre time do coração: ‘Fio da navalha o tempo todo’

Um dos principais narradores da Globo em Minas Gerais, Rogério Corrêa falou sobre a questão de revelar o time do coração. Em papo no "Charla Podcast", o locutor afirmou que é perguntado com frequência se é torcedor de Atlético-MG ou Cruzeiro. O profissional, que não revelou o time, que o público acha que o narrador torce para quem está ganhando.

- As pessoas acham que você torce para o time que está ganhando, porque você está ali na TV exaltando o feito do time que está ganhando. São fases. O pessoal acha que você é tal time, aí depois o outro time passa a fazer sucesso, acham que você é o outro. É bem polarizado entre Atlético-MG e Cruzeiro - comentou Rogério Corrêa.

- Quando me perguntam "você torce pra esse ou pra esse?", eu respondo que ainda estou escolhendo (risos). É uma pergunta recorrente, a gente fica no fio da navalha o tempo todo. Mas é um prazer para mim estar narrando os jogos dos dois. São duas agremiações gigantes, que toda hora estão jogando Libertadores, Sul-Americana, beliscando Brasileirão… - completou.

Rogerio Correa narra os jogos de Atlético-MG e Cruzeiro na Globo (Foto: Reprodução)

Ex-Globo revelou time do coração

Reforço da Cazé TV em 2025, a apresentadora Bárbara Coelho revelou o clube do coração em entrevista ao "Charla Podcast". A jornalista, que pediu demissão da Globo recentemente, disse ser torcedora do Fluminense. Nascida no Espírito Santo, Bárbara contou como começou a relação com o Tricolor.

- Comecei a falar agora (o time). Coloquei na minha cabeça que era Fluminense desde a adolescência por causa de uma namorada do meu irmão. Ela fez um papel que a família não fez (risos), me vendeu o ser tricolor. Minha mãe era Vasco, meu pai Botafogo e meu irmão Fluminense - começou Bárbara Coelho.

- Ainda na adolescência, descobri uma excursão que ia para o Rio de Janeiro. Era bate e volta. Ia escondida da minha mãe. Falava que ia para a casa de uma amiga. Eu estava no Fluminense x São Paulo, da Libertadores de 2008. Fui em todos os jogos daquele ano. Em 2013, também acompanhei a trajetória do clube na Libertadores. Ia escondido. Minha torcida nunca divulgou um vídeo meu - concluiu.