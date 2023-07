Se não vai com o pé, então o jeito é resolver de cabeça. Renato Augusto provou todo seu recurso ao aproveitar o cruzamento de Fagner para abrir o placar na Neo Química Arena, contra o América-MG, em busca da última vaga na semifinal da Copa do Brasil. O tento intensificou ainda mais a relação do camisa 8 com os corintianos.