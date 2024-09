Namorada de Douglas Luiz, Alisha Lehmann protesta sobre diferença salarial: ‘Ele ganha 100 mil vezes mais’

Douglas Luiz e Alisha Lehmann reataram namoro (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 08:39 • Turim (ITA)

Namorada do brasileiro Douglas Luiz, a atacante suíça Alisha Lehmann citou a diferença entre os seus salários na Juventus para criticar a falta de valorização do futebol feminino. Em entrevista ao "La Repubblica", a jogadora lamentou a disparidade salarial entre homens e mulheres no esporte.

- Falo com Douglas depois dos treinamentos e sempre digo que a situação não é justa. Fazemos o mesmo trabalho e ele ganha cem mil vezes mais que eu. Como mulher, é um assunto que me toca. Acredito que será preciso muito tempo para atingir o objetivo, mas claramente o caminho é esse - afirmou Alisha.

Alisha Lehmann e Douglas Luiz defendem a Juventus da Itália, e foi a segunda vez em suas carreiras em que defenderam os mesmos clubes: antes, ambos os dois atuavam pelo Aston Villa, da Inglaterra. Nesta janela de transferência, o casal seguiu para a equipe italiana, onde jogam a primeira divisão do campeonato italiano masculino e feminino.

Muito popular nas redes sociais, com mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, A atacante disputou a Copa do Mundo Feminina de 2023 pela seleção da Suíça, entrando em duas partidas da primeira fase.

A jogadora atuou durante 25 minutos contra Filipinas e 28 contra a Nova Zelândia, e não esteve em campo nos duelos contra Noruega e Espanha. Contra a Fúria, as suíças foram goleadas por 5 a 1 e deram adeus ao torneio.

