Cuca pode ter um reforço no Atlético-MG para o jogo desta quinta-feira (29), pela Sul-Americana, na Arena MRV, às 21h30 (de Brasília). Gabriel Menino voltou a treinar com o grupo após ser desfalque contra o Corinthians por conta de um caso severo de gripe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Gabriel Menino ficou fora por quase um mês por conta de uma lesão muscular. O volante retornou aos gramados no clássico contra o Cruzeiro. Menino começou no banco, mas foi acionado logo no começo da partida, quando Arana sentiu.

Após o clássico, o meia voltou a se tornar desfalque na partida contra o Corinthians por conta de um quadro severo gripal.

Disputar vaga

Sem Menino, Fausto Vera foi titular em algumas partidas. Nos últimos jogos, Patrick foi quem ganhou a posição. O garoto de 21 anos entrou no clássico, depois ganhou sequência de duas partidas como titular.

continua após a publicidade

Patrick foi bem quando acionado. Na partida contra o Maringá, que marcou a primeira como titular no Galo, o volante marcou o primeiro gol dele como profissional, e foi às lágrimas. Além de bom desempenho ofensivo, o jovem também demonstrou qualidade no campo de defesa.

Patrick em jogo do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)<br>

Situação na Sula

Para avançar, o Atlético precisa vencer o Cienciano, que é o líder do grupo. A diferença de pontuação entre as equipes é de um ponto. Os peruanos possuem nove, enquanto os mineiros tem oito. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas. Caso o Galo passe como segundo lugar, enfrentará uma equipe vinda da Libertadores em um playoff.

continua após a publicidade

No jogo de ida entre as equipes o jogo terminou em 0 a 0, em território peruano. A partida foi válida pela primeira rodada da competição.

Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 15 partidas, 10 vitórias e cinco empates. Com isso, a Arena MRV pode ser a força necessária para que o Galo avance na competição.