Dudu teve estreia antecipada pelo Atlético-MG? Entenda situação

Os torcedores do Atlético-MG vivem a expectativa da estreia do atacante Dudu, uma das principais contratações do clube na temporada. O camisa 92 do Galo foi contratado no começo do mês de maio, mas ainda não pôde fazer a sua estreia.

Já era de conhecimento atleticano que o clube teria que esperar a abertura da janela de excessão, em junho. Porém uma mudança gerou novas expectativas aos torcedores. Antes, a janela seria aberta no dia 2 de junho, mas a FIFA alterou para o dia 1°, mesmo dia em que o Atlético entra em campo contra o Ceará.

Entretanto, mesmo com a mudança, a estreia de Dudu pelo Atlético não poderá acontecer contra o Ceará. Segundo o regulamento da CBF, jogadores só podem jogar caso sejam inscritos no BID ao menos no dia anterior da partida. Sendo assim, como a abertura da janela é no mesmo dia do jogo, Dudu não pode jogar contra o Ceará.

Provável estreia

Com isso, Dudu deve estrear pelo Atlético no dia 12 de junho, contra o Internacional, na Arena MRV. Será o último jogo do Galo antes da pausa no calendário do futebol brasileiro para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA.

Dudu no Galo

"Hora de escrever uma história em preto e branco". Desta forma, o Atlético-MG anunciou a contratação de Dudu, que estava no Cruzeiro desde o início do ano. Em um post nas redes sociais, o clube festejou a chegada do jogador experiente. O atacante assinou com o Galo até o fim de 2027.

No post do anúncio, o Atlético brincou com o rebaixamento do Cruzeiro. A imagem de comemoração de Dudu foi justamente após o gol que rebaixou a Raposa para a Série B.

A saída de Dudu do Cruzeiro se deu após brigas internas com Leonardo Jardim, comandante cruzeirense, e a diretoria decidiu entrar em acordo com o jogador para uma rescisão de contrato. Livre no mercado, o atacante despertou interesse do Atlético, que viu a oportunidade para negociar o novo reforço a pedido de Cuca.

A postura de Dudu foi bem vista pelos dirigentes, já que ele aceitou diminuir seu salário para fechar com a equipe. Desde o início, ele demonstrou interesse em defender o Galo. No Cruzeiro, o atacante recebia em torno de R$ 2 milhões. No entanto, no Atlético, ele irá receber na casa de R$ 1 milhão.