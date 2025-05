Após empatar em 0 a 0 com o Corinthians nesse sábado, pelo Brasileirão, o Atlético-MG agora vira a chave e muda de foco para a Sul-Americana. O Galo vai encerrar a participação na fase de grupos nesta quinta-feira (29), na Arena MRV.

As atividades tornadas para a partida pela Sul-Americana iniciarão nesta segunda-feira. Neste domingo, os atletas do Atlético receberam folga, para descansarem.

Para avançar, o Atlético precisa vencer o Cienciano, que é o líder do grupo. A diferença de pontuação entre as equipes é de um ponto. Os peruanos possuem nove, enquanto os mineiros tem oito. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para as oitavas. Caso o Galo passe como segundo lugar, enfrentará uma equipe vinda da Libertadores em um playoff.

No jogo de ida entre as equipes o jogo terminou em 0 a 0, em território peruano. A partida foi válida pela primeira rodada da competição.

Atlético-MG x Cienciano pela primeira rodada da Sul-Americana 2025 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Invicto jogando em casa

Como mandante, o Atlético ainda não foi derrotado nesta temporada. São 15 partidas, 10 vitórias e cinco empates. Com isso, a Arena MRV pode ser a força necessária para que o Galo avance na competição.

Na Arena MRV, o Atlético atuou quatro vezes. O estádio passava por obras para melhoria da acústica e troca do gramado natural por sintético desde dezembro do ano passado. Na reestreia do Galo em sua casa, os atleticanos derrotaram o Fluminense por 3 a 2, em jogo com muitas emoções, no estilo atleticano.

Nas duas partidas seguintes, foram mais duas vitórias para o Galo. Contra o Corinthians, o 100% de aproveitamento dentro da Arena MRV chegou ao fim, mas a invencibilidade segue intacta.