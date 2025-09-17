Na mira de gigante europeu, Mourinho manda recado a jornalistas

O técnico Bruno Lage foi demitido do Benfica após a derrota, de virada, para o Qarabag, do Azerbaijão, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League, nesta terça-feira (16). Livre no mercado desde o final de agosto, o nome de José Mourinho sai na frente na disputa pelo cargo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O último trabalho do experiente treinador foi no comando do Fenerbahçe, da Turquia. No último mês, deixou o cargo após ser eliminado justamente pelo Benfica, nas fases iniciais da Champions League. Pelo clube turco, Mourinho disputou 62 partidas, com 37 vitórias, 14 empates e 11 derrotas.

Em meio aos rumores da negociação entre Mourinho e Benfica, os jornais esportivos portugueses foram até a porta da casa do treinador, em Portugal, para tentar arrancar alguma informação exclusiva. No entanto, a recepção de Mourinho não foi das melhores.

continua após a publicidade

Em suas redes sociais, o jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, publicou um vídeo da emissora “Correio da Manhã”, de Portugal, onde mostra a interação de Mourinho com os jornalistas. Questionado sobre o interesse do Benfica, o treinador mandou os repórteres irem dormir. Confira abaixo.

José Mourinho no Benfica?

Texto por: João Pedro Rodrigues

Principal nome para assumir os Encarnados é José Mourinho, recém-demitido do Fenerbahçe após derrota para o próprio Benfica na pré-Champions League, em agosto. A ida do "Special One" ao clube da capital portuguesa é polêmica, já que é um dos maiores ídolos da história do rival: o Porto. No comando dos Dragões, o treinador começou a jornada de sucesso e venceu o Campeonato Português (2003 e 2004), Copa da Uefa (2003) e a Champions League (2004).

continua após a publicidade

Treinar rivais não seria algo inédito na carreira do português. Ídolo no Chelsea, onde teve duas passagens de sucesso, o português aceitou treinar o Manchester United, rival nacional dos Blues. Não satisfeito, após ser demitido dos Diabos Vermelhos, Mourinho fechou com o Tottenham, adversário local e histórico do clube de Stamford Bridge.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.