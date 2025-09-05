Mundo do futebol lamenta morte de assessor de imprensa das ‘estrelas’
Profissional estava internado em um hospital na cidade de São Paulo
Morreu nesta sexta-feira (5) o assessor de imprensa Acaz Fellegger, aos 59 anos, vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela esposa do profissional, Patricia Mendes, por meio de suas redes sociais. Ele estava internado no hospital São Camilo, em São Paulo.
Acaz Fellegger, jornalista diplomado pela FIAM em 1987, iniciou sua carreira como repórter ainda na fase universitária, atuando em jornais de bairro e em emissoras de rádio de Guarulhos, Grande ABC, Limeira e Mogi Mirim. Em 1991, começou a trabalhar na TV Gazeta e, em 1994, tornou-se o primeiro repórter contratado pelo SporTV.
Em 1997, recebeu convite da Parmalat, por intermédio do diretor Paulo Russo, e assumiu a comunicação da Palmeiras. Durante três anos, modernizou o sistema de comunicação do clube, implantando a sala de coletivas e a zona mista, métodos já utilizados na Europa e em competições internacionais.
No início de sua trajetória no Palmeiras, Fellegger trabalhou com o técnico Luiz Felipe Scolari e atletas como Arce, Roque Júnior, Agnaldo Liz, Júnior, César Sampaio, Rogério, Galeano, Alex e Asprilla, que haviam conquistado recentemente a Libertadores de 1999. Posteriormente, atendeu Mauro Silva e Djalminha (La Coruña), além de técnicos como Ivo Wortmann e Joel Santana. Ao longo dos anos, assessorou atletas como Fábio Júnior, Luizão, Edmilson, Kleberson, Zé Roberto, Rodrigo Taddei, Zé Maria, Renato, Marcio Nobre, Bobo, Naldo, André Santos, Luan e Deco, entre outros.
Atualmente, além de continuar trabalhando com Luiz Felipe Scolari e Adilson Batista, mantinha contato com Alex, Arce e Roque Júnior, e há mais de 10 anos cuidava da comunicação de Daniel Alves, Hulk e Giuliano, além de jovens atletas como Fabinho (Liverpool) e Raphael Veiga (Palmeiras). Fora o trabalho individual, Fellegger também era responsável pela comunicação do Showbol e há uma década cuidava de toda a comunicação do Ituano, campeão paulista em 2014.
— Meu Grande Amigo Acaz Fellegger! Você deixará muitas saudades! E também deixará uma memória com exemplos de honestidade, lealdade, responsabilidade e companheirismo!!! Sentirei muita falta das nossas conversas! Que você faça uma passagem tranquila Fellegger! Saudades meu Grande Amigo — comentou Roque Jr.
Fellegger esteve presente em 10 finais consecutivas da Libertadores. A primeira delas, em 1992, foi pela TV Gazeta, quando o São Paulo conquistou a taça. A última aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, no título do Botafogo contra o Atlético-MG, de Hulk, um dos atletas que assessora.
— É com imensa tristeza que hoje, ao acordar, recebo a notícia de que o meu assessor, há mais de 15 anos e muito mais que amigo, Acaz Fellegger, veio a falecer. Deixando saudades de um profissional extremamente competente, mas, principalmente, saudades de um cara feliz da vida, sempre com um sorriso no rosto, que amava vir à minha casa, tomar sua cervejinha e cantar suas músicas de rock que ele tanto amava. Suas lembranças ficarão para sempre eternizadas na minha memória. Vá em paz, meu amigo — disse Hulk.
Veja outras mensagens do mundo da bola para Acaz Fellegger:
Faleceu hoje um dos grandes amigos que o futebol me deu. Nós nos conhecemos no Palmeiras em 1997 e trabalhamos juntos até o último janeiro. Nos meus piores e melhores momentos esportivos e pessoais, ele sempre esteve ali se colocando ao meu lado. Obrigado por tanto, Acaz! Meus sentimentos, Patrícia. E a todos os familiares e amigos — Alex.
O Acaz foi um amigo querido e um exemplo de dedicação. Uma grande perda. Que Deus traga paz e conforto à família — Mauro Silva
Meus sentimentos — Junior Baiano
Meu abraço apertado, Patrícia. Que fique o legado de um cara tão vibrante — Gustavo Villani
Meus sentimentos — Marcelo Fernandes
Recebo essa notícia com tristeza… Sempre um profissional atencioso e apaixonado pela sua função. Muito obrigada pelo carinho de sempre, Acaz. Um abraço grande na família nesse momento — Natalia Lara
Meus sentimentos — Ricardo Rocha
Meus sentimentos — Vilson
Meus sentimentos! Acaz sempre será um gigante da comunicação esportiva. Um cara leal aos seus e com um coração imenso — Ana Thaís Mattos
Que notícia triste, Patrícia! Meus profundos sentimentos!! Abraços — Mauro Naves
Meus sentimentos, que notícia triste — Sergio Soares
Meus sentimentos à família. Muita luz neste momento triste. Acaz foi um grande cara — Andre Mazzuco
Meus sentimentos, Patrícia! Que Deus conforte o coração de todos da família — Nivaldo Prieto
