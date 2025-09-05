Mundo do futebol lamenta morte de assessor de imprensa das ‘estrelas’

Morreu nesta sexta-feira (5) o assessor de imprensa Acaz Fellegger, aos 59 anos, vítima de um câncer. A informação foi confirmada pela esposa do profissional, Patricia Mendes, por meio de suas redes sociais. Ele estava internado no hospital São Camilo, em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Acaz Fellegger, jornalista diplomado pela FIAM em 1987, iniciou sua carreira como repórter ainda na fase universitária, atuando em jornais de bairro e em emissoras de rádio de Guarulhos, Grande ABC, Limeira e Mogi Mirim. Em 1991, começou a trabalhar na TV Gazeta e, em 1994, tornou-se o primeiro repórter contratado pelo SporTV.

Em 1997, recebeu convite da Parmalat, por intermédio do diretor Paulo Russo, e assumiu a comunicação da Palmeiras. Durante três anos, modernizou o sistema de comunicação do clube, implantando a sala de coletivas e a zona mista, métodos já utilizados na Europa e em competições internacionais.

continua após a publicidade

No início de sua trajetória no Palmeiras, Fellegger trabalhou com o técnico Luiz Felipe Scolari e atletas como Arce, Roque Júnior, Agnaldo Liz, Júnior, César Sampaio, Rogério, Galeano, Alex e Asprilla, que haviam conquistado recentemente a Libertadores de 1999. Posteriormente, atendeu Mauro Silva e Djalminha (La Coruña), além de técnicos como Ivo Wortmann e Joel Santana. Ao longo dos anos, assessorou atletas como Fábio Júnior, Luizão, Edmilson, Kleberson, Zé Roberto, Rodrigo Taddei, Zé Maria, Renato, Marcio Nobre, Bobo, Naldo, André Santos, Luan e Deco, entre outros.

Atualmente, além de continuar trabalhando com Luiz Felipe Scolari e Adilson Batista, mantinha contato com Alex, Arce e Roque Júnior, e há mais de 10 anos cuidava da comunicação de Daniel Alves, Hulk e Giuliano, além de jovens atletas como Fabinho (Liverpool) e Raphael Veiga (Palmeiras). Fora o trabalho individual, Fellegger também era responsável pela comunicação do Showbol e há uma década cuidava de toda a comunicação do Ituano, campeão paulista em 2014.

continua após a publicidade

— Meu Grande Amigo Acaz Fellegger! Você deixará muitas saudades! E também deixará uma memória com exemplos de honestidade, lealdade, responsabilidade e companheirismo!!! Sentirei muita falta das nossas conversas! Que você faça uma passagem tranquila Fellegger! Saudades meu Grande Amigo — comentou Roque Jr.

Fellegger esteve presente em 10 finais consecutivas da Libertadores. A primeira delas, em 1992, foi pela TV Gazeta, quando o São Paulo conquistou a taça. A última aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, no título do Botafogo contra o Atlético-MG, de Hulk, um dos atletas que assessora.

— É com imensa tristeza que hoje, ao acordar, recebo a notícia de que o meu assessor, há mais de 15 anos e muito mais que amigo, Acaz Fellegger, veio a falecer. Deixando saudades de um profissional extremamente competente, mas, principalmente, saudades de um cara feliz da vida, sempre com um sorriso no rosto, que amava vir à minha casa, tomar sua cervejinha e cantar suas músicas de rock que ele tanto amava. Suas lembranças ficarão para sempre eternizadas na minha memória. Vá em paz, meu amigo — disse Hulk.

Acaz fazia assessoria do Ituano (Foto: Divulgação/ Ituano)

Veja outras mensagens do mundo da bola para Acaz Fellegger:

Faleceu hoje um dos grandes amigos que o futebol me deu. Nós nos conhecemos no Palmeiras em 1997 e trabalhamos juntos até o último janeiro. Nos meus piores e melhores momentos esportivos e pessoais, ele sempre esteve ali se colocando ao meu lado. Obrigado por tanto, Acaz! Meus sentimentos, Patrícia. E a todos os familiares e amigos — Alex.

O Acaz foi um amigo querido e um exemplo de dedicação. Uma grande perda. Que Deus traga paz e conforto à família — Mauro Silva

Meus sentimentos — Junior Baiano

Meu abraço apertado, Patrícia. Que fique o legado de um cara tão vibrante — Gustavo Villani

Meus sentimentos — Marcelo Fernandes

Recebo essa notícia com tristeza… Sempre um profissional atencioso e apaixonado pela sua função. Muito obrigada pelo carinho de sempre, Acaz. Um abraço grande na família nesse momento — Natalia Lara

Meus sentimentos — Ricardo Rocha

Meus sentimentos — Vilson

Meus sentimentos! Acaz sempre será um gigante da comunicação esportiva. Um cara leal aos seus e com um coração imenso — Ana Thaís Mattos

Que notícia triste, Patrícia! Meus profundos sentimentos!! Abraços — Mauro Naves

Meus sentimentos, que notícia triste — Sergio Soares

Meus sentimentos à família. Muita luz neste momento triste. Acaz foi um grande cara — Andre Mazzuco

Meus sentimentos, Patrícia! Que Deus conforte o coração de todos da família — Nivaldo Prieto