Multicampeão de boxe é preso por vandalismo em hotel

Ryan Garcia (à direita) testou positivo para substância proibida após vitória sobre Devin Haney (Foto: Al Bello/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 11:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O boxeador americano Ryan Garcia, de 25 anos, foi preso no sábado (8) por atos de vandalismo no hotel Waldorf Astoria, em Beverly Hills, Los Angeles. Ele foi acusado de causar danos no quarto em que estava hospedado e no corredor do hotel. A informação foi publicada pelo "O Globo".

Segundo o site "TMZ", Garcia estava sob influência de álcool e drogas. O atleta cooperou com a polícia no momento da prisão.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ryan Garcia passa por uma série de problemas fora do ringue. Recentemente, foi visto fazendo uma "serenata" para um orangotango. A prisão aconteceu alguns dias após o pugilista compartilhar informações sobre a luta da sua mãe, Lisa, contra um câncer de mama. Na redes sociais, ele pediu orações para sua mãe e disse ter "fé na recuperação" dela.

O atleta se envolveu ainda em outro episódio polêmico: ele testou positivo para uma substância proibida após sua vitória sobre Devin Haney em abril. O exame detectou o uso de ostarina, e os resultados foram confirmados pela contraprova.

A equipe de Garcia alega que a causa foi a contaminação de suplementos, mas Haney exige que a vitória do rival seja revertida para uma desqualificação.

Ryan Garcia conquistou títulos como o WBC Silver dos leves e se tornou uma das estrelas em ascensão no mundo do boxe.